شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توابع كورونا تحرم باريس سان جيرمان من ميسي أمام ليون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراته المقبلة في الدوري المحلي أمام أولمبيك ليون في ملعب الأخير غدا الأحد، بينما يستمر تعافيه من فيروس كورونا.



وعاد لاعب منتخب الأرجنتين إلى العاصمة الفرنسية قادما من بلاده، بعد ثبوت إصابته بالفيروس سريع العدوى والانتشار، لكن لم يسمح له بالعودة للعب.