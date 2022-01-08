إيتو يكسب حربه ضد أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحاطت الشكوك حول إمكانية إقامة أمم أفريقيا في موعدها حتى قبل أيام قليلة من انطلاقها، في ظل دعوات بتأجيلها أو نقلها لبلد غير الكاميرون قبل أن يتم تثبيت موعد إقامتها بدءا من اليوم. وتعرضت الكاميرون لضغوط كبيرة من أجل تأجيل البطولة إرضاء للأندية الأوروبية التي أبدت عدم تفريط بلاعبيها الأفارقة بهذا الوقت المهم من الموسم. وشهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا حول جاهزية ملاعب الاستضافة، مرورا بالتهديدات الأمنية داخل الكاميرون، والتشكيك في قدرتها على حماية للاعبين لتجنب خطر الإصابة بكورونا، لا سيما مع ظهور المتحور الجديد «أوميكرون» وتفشيه داخل القارة. وأثار ذلك غضبا عارما في الكاميرون خاصة من رئيس الاتحاد الكاميروني النجم السابق صامويل إيتو، حيث تصدى لهذه المزاعم وكسب الرهان في نهاية المطاف.

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