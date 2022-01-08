عدد التبديلات والتعامل مع إصابات كورونا.. الكاف يكشف عن قواعد كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، أن تقرر إجراء 5 تبديلات لكل منتخب خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، التي تنطلق في الكاميرون، في الفترة من غد الأحد وحتى السادس من فبراير القادم.

وأصدر الكاف بياناً رسمياً أكد خلاله على قاعدة التبديلات الخمسة لكل فريق خلال هذه المسابقة وذلك على النحو التالى:

1 - سيسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى.

2 - للحد من تعطيل المباراة، سيكون لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات أثناء المباراة ؛ يمكن أيضًا إجراء الاستبدالات بين الشوطين.

3 - إذا أجرى كلا الفريقين تبديلًا في نفس الوقت ، فسيتم احتساب هذا كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

4 - يتم ترحيل التبديلات والفرص غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي.

5 - عند لعب وقت إضافي، سيسمح لكل فريق بتبديل إضافي ، ويحصل على فرصة تبديل إضافية واحدة ؛ يمكن أيضًا إجراء الاستبدالات قبل بدء الوقت الإضافي وبين الشوطين في الوقت الإضافي.

وحدد الكاف في بيانه الحد الأدنى من عدد اللاعبين في حالة وجود فريق متأثر بفيروس كورونا:

1 - إذا كانت نتيجة اختبار Covid-19 PCR لأي لاعب إيجابية ، فلن يُسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة المعنية.

2 - سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن أحد عشر (11) لاعباً متاحين و نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة عدم وجود حارس مرمى ، يجب على لاعب آخر من الفريق ان يحل كحل حارس المرمى ، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل.

3 - سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به أحد عشر (11) لاعبًا على الأقل خاسراً للمباراة بنتيجة 0-2.

4 - في حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا القرار المناسب.