قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.. فيروس كورونا يضرب منافس منتخب مصر.. وموعد مباريات المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف منتخب غينيا بيساو تفشي فيروس كورونا بين صفوفه، قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون، في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة في غينيا بيساو في بيان رسمي عن ظهور 19 حالة مصابة بفيروس كورونا، داخل بعثة المنتخب الغيني.

وتشمل الحالات المصابة 10 لاعبين، بجانب بعض العناصر في الوفد الإداري والجهاز الفني والطبي.

ونجح المنتخب الغيني في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي وعبر تاريخه.

ويلعب غينيا بيساو في المجموعة الرابعة، بجانب "مصر والسودان ونيجيريا".

ويفتتح المنتخب الغيني مشواره بعد غدٍ الثلاثاء بمواجهة قوية ضد السودان، بينما يلعب منتخب مصر مع نيجيريا.

وعلى الجانب الآخر، غادرت بعثة منتخب مصر القاهرة في الحادية عشرة صباح اليوم السبت، إلى مدينة جاروا الكاميرونية؛ على متن طائرة خاصة، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي ستبدأ بالنسبة له يوم الثلاثاء المقبل بلقاء المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الرابعة.

وتصل بعثة منتخب مصر إلى مدينة جاروا حوالي الساعة الخامسة مساءً؛ حيث تجرى لأعضائها مسحة طبية فور الوصول، وتتوجه مباشرة إلى مقر إقامتها لاستئناف برنامجها استعدادا للمباراة الأولى، ويبدأ الفريق تدريباته هناك اعتبارًا من غد.

وتستمر بعثة منتخب مصر في مدينة جاروا الكاميرونية بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة، تنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

وغادرت البعثة المصرية علي متن رحلة خاصة رقم MS 3040 من طراز بوينج B737-800 تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

ترأس البعثة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ويرافقه اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة، والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، و26 لاعبًا بعد انضمام مروان حمدي من القائمة الاحتياطية، ومروان داود الذي وقع عليه الاختيار كبديل لمحمد حمدي المُصاب، وجار الانتهاء من إجراءات استبداله لدى الاتحاد الإفريقي.

وكان المنتخب المصري قد أجرى مسحة اضافية مساء أمس الجمعة لجميع أعضاء البعثة المستمرين في مقر الإقامة والمسافرين ضمن البعثة وجاءت نتائجها سلبية.

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ويشارك منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، المقررة فى الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل بالكاميرون.

قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا على النحو التالي:

حراس المرمى: 1. محمد الشناوي 2. محمد صبحي 3. محمود جاد

المدافعون: 4. أكرم توفيق 5. عمر كمال 6. أحمد حجازي 7. محمود حمدي «الونش» 8. أيمن أشرف 9. أحمد فتوح 10. محمد عبد المنعم 11. محمود علاء 12. مروان داوود

وسط الملعب: 13. عمرو السولية 14. حمدي فتحي 15. إمام عاشور 16. عبد الله السعيد 17. محمد النني 18. أحمد سيد «زيزو» 19. مهند لاشين

المهاجمون: 20. عمر مرموش 21. محمد شريف 22. مصطفى محمد 23. محمد صلاح 24. محمود حسن «تريزيجيه» 25. رمضان صبحي 26. مروان حمدي.

موعد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

الجولة الأولى: مصر ونيجيريا في السادسة مساء الثلاثاء 11 يناير 2022.

الجولة الثانية: مصر وغينيا بيساو في التاسعة مساء السبت 15 يناير 2022.

الجولة الثالثة: مصر مع السودان في التاسعة مساء الأربعاء 19 يناير 2022.

مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، عن جدول مواعيد مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، على النحو التالي:

9 يناير 2022

الكاميرون × بوركينا فاسو - الساعة 6 مساء

إثيوبيا × كاب فيردى - الساعة 9 مساء

10 يناير 2022

السنغال × زيمبابوي - الساعة 3 عصرا

المغرب × غانا - الساعة 6 مساء

غينيا × مالاوى - الساعة 6 مساء

الجابون × جزر القمر - الساعة 9 مساء

11 يناير 2022

الجزائر × سيراليون - الساعة 3 عصرا

نيجيريا × مصر - الساعة 6 مساء

السودان × غينيا بيساو - الساعة 9 مساء

12 يناير 2022

تونس × مالى - الساعة 3 عصرا

موريتانيا × جامبيا - الساعة 6 مساء

غينيا الاستوائية × كوت ديفوار - الساعة 9 مساء

13 يناير 2022

كاب فيردى × بوركينا فاسو - الساعة 6 مساء

الكاميرون × إثيوبيا - الساعة 9 مساء

14 يناير 2022

السنغال × غينيا - الساعة 3 عصرا

المغرب × جزر القمر - الساعة 6 مساء

مالاوى × زيمبابوى - الساعة 6 مساء

الجابون × غانا - الساعة 9 مساء

15 يناير 2022

السودان × نيجيريا - الساعة 6 مساء

مصر × غينيا بيساو - الساعة 9 مساء

16 يناير 2022

جامبيا × مالى - الساعة 3 عصرا

كوت ديفوار × سيراليون - الساعة 6 مساء

تونس × موريتانيا - الساعة 6 مساء

الجزائر × غينيا الاستوائية - الساعة 9 مساء

17 يناير 2022

كاب فيردى × الكاميرون - الساعة 9 مساء

بوركينا فاسو × اثيوبيا - الساعة 9 مساء

18 يناير 2022

زيمبابوى × غينيا - الساعة 6 مساء

مالاوى × السنغال - الساعة 6 مساء

المغرب × الجابون - الساعة 9 مساء

غانا × جزر القمر - الساعة 9 مساء

19 يناير 2022

مصر × السودان - الساعة 9 مساء

غينيا بيساو × نيجيريا - الساعة 9 مساء

20 يناير 2022

سيراليون × غينيا الاستوائية - الساعة 6 مساء

الجزائر × كوت ديفوار - الساعة 6 مساء

جامبيا × تونس - الساعة 9 مساء

مالى × موريتانيا - الساعة 9 مساء

طريق منتخب مصر في أمم إفريقيا

هناك 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، أفضلها بالطبع سيكون في حالة تصدر الفراعنة للمجموعة، أما السيناريوهان الآخران في غاية الصعوبة، سواء في حالة التأهل كثاني المجموعة، أو حالة التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير.

وتتأهل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ16 بجانب الأول والثاني من المجموعات الست.

السيناريو الأول: تصدر منتخب مصر للمجموعة الرابعة

إذا ما نجح منتخب مصر في تصدر المجموعة الرابعة، سيواجه في دور الـ16 أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة في الدور ثمن النهائي، وذلك في التاسعة مساء يوم الأحد 23 يناير 2022.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: السنغال - زيمبابوي - غينيا – مالاوي.

فيما تضم المجموعة الخامسة منتخبات: الجزائر - كوت ديفوار - سيراليون - غينيا الإستوائية.

أما المجموعة السادسة فتضم منتخبات: تونس - مالي - موريتانيا – جامبيا.

وفي الغالب ستكون المواجهة سهلة للمنتخب المصري مع أحد منتخبات (غينيا - مالاوي - سيراليون - غينيا الاستوائية - موريتانيا – جامبيا).

السيناريو الثاني: أن يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة

وفي تلك الحالة ستنتظر منتخب مصر مواجهة صعبة للغاية في دور الـ16، حيث سيواجه متصدر المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات: الجزائر - كوت ديفوار - سيراليون - غينيا الاستوائية.

وفي الغالب سيصطدم الفراعنة بمنتخب الجزائر الرهيب، وستقام المباراة في السادسة مساء الأربعاء 26 يناير.

السيناريو الثالث: أن يحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الرابعة

وهذا السيناريو مستبعد إلى حد كبير، إذ من المتوقع أن يتنافس منتخب مصر ونيجيريا على صدارة المجموعة، نظرًا للفروق الفنية الكبيرة مع منتخبي السودان وغينيا بيساو.

وحال تأهل منتخب مصر في المركز الثالث، سيواجه متصدر المجموعة الأولى أو الثانية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر.

فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: السنغال - زيمبابوي - غينيا – مالاوي.

وفي هذه الحالة فإن منتخب مصر سيواجه - على الأغلب - منتخب الكاميرون، وذلك في التاسعة مساء الإثنين 24 يناير 2022، أو منتخب السنغال في السادسة مساء الثلاثاء 25 يناير 2022.