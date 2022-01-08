شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يكشف لليوم السابع حقيقة طلبه التعاقد مع محمد محمود لاعب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، حقيقة مطالبة مجلس إدارة نادية برئاسة محمد مصيلحى بالتعاقد مع محمد محمود لاعب الأهلى في الانتقالات الشتوية الحالية.

ورد حسام حسن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على طلبه التعاقد مع محمد محمود من الأهلى قائلا، "معرفش حاجة عن الموضوع دا".

من ناحية أخرى، فسخ الاتحاد السكندرى تعاقده مع الجامايكى داميون لوى بالتراضى خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية، ليسدل الستار على أزماته مع زعيم الثغر.

ودخل لوى فى أزمات مع النادى بسبب عدم التزامه بالتدريبات الجماعية وتغيبه عن الفريق أكثر من مرة دون إذن من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

كان الجهاز الفني شاهد اللاعب عبر صفحات السوشيال ميديا يقوم بتحليل والتعليق على مباريات الدورى الجاميكى وغير مهتم بالعودة لصفوف فريقه من أجل الإنتظام في التدريبات وهو ما جعل المدير الفني يخرجه من حساباته ويطلب الإدارة بتقديم شكوى رسمية في الفيفا تجاهه للحفاظ على حقوق النادى المادية.

وكان نانا قد انضم لزعيم الثغر في بداية الموسم الماضي، إلا أن أزماته تعددت مع كل مرة ينضم فيها لمنتخب بلاده، حيث يتأخر في العودة إلى الإسكندرية.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، التعاقد مع لاعب نادي الزمالك محمود شبانة، والذى يُجيد اللعب بمركز قلب الدفاع، بناءً على الرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، لنهاية الموسم مع إمكانية مد فترة التعاقد.