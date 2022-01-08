شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك كوم يدخل حسابات المصرى بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل الكاميروني فرانك كوم، لاعب وسط الريان القطري، في الحسابات الفنية للنادي المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعدما أعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع اللاعب بالتراضي بين الطرفين، وأصبح لاعب الوسط المخضرم حرا ليوقع لأي ناد بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ويستهدف معين الشعباني المدير الفني للمصري، ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات القائمة خاصة وأنه سبقله اللعب تحت قيادته عندما كان مدربًا للترجي التونسي، حيث انضم فرانك كوم لصفوف الريان قادما من الترجي التونسي في عام 2019.
وكان صاحب الـ 30 عاما قد لعب مع الريان خلال الموسم الجاري 9 مباريات في مختلف المسابقات، وحقق فرانك كوم لقبي دوري أبطال إفريقيا عامي 2018 و2019 على التوالي مع الترجي التونسي قبل رحيله.
وخاض لاعبو النادي المصري تدريبات بدنية على شواطئ مدينة بورسعيد صباح اليوم، السبت، وذلك فى إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لمواجهة مصر المقاصة فى أولى مبارياته بكأس رابطة الأندية المصرية.
واشتمل مران الفريق، الذى قاده سيف داوود مدرب الفريق فى غياب معين الشعباني المدير الفني للمصري والمقرر عودته خلال أيام بعد انتهاء إجازته فى تونس، على وصلة تدريبات بدنية لرفع اللياقة وأخرى ترفيهية بنزول اللاعبين إلى البحر.