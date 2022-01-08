شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. التشديد على الإجراءات الاحترازية وفقرة تدريبية لنجل لطفى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي اليوم السبت العديد من الملامح بعد عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية استعدادا لخوض مباريات كأس الرابطة بدءا من مباراة الجونة يوم 13 يناير الجاري.

وشهدت التدريبات التشديد على اتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الجهاز الفني للكمامات ووجود المواد الكحولية، وتواجد نجل علي لطفي حارس الأهلي والذي خاض فقرة هزار مع محمد محمود لاعب الفريق الأحمر على الحاجز الهوائي الذي يتم الاستعانة به في تدريبات حراس المرمى.

ومنح الجهاز الطبي للأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم لبعض اللاعبين بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.



وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه بعد الرجوع إلى الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي؛ تقرر منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من المران الجماعي.



وأشار أبو عبلة إلى أن عددا من اللاعبين تم إجراء المسحة الطبية لهم خارج النادي وتم منحهم راحة من تدريبات اليوم بسبب ظهور بعض أعراض البرد عليهم.



وأكد أبو عبلة أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض البرد لم يدخلوا النادي، وتم إجراء مسحة طبية لهم خارج النادي، وفي انتظار نتيجة المسحة لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات المقبلة.



وشدد طبيب الفريق على أن الأهلي يقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على النحو الأمثل لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية.



وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران اليوم، السبت، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.