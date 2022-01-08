شكرا لقرائتكم خبر عن توكلنا على الله.. تريزيجيه والننى ومصطفى محمد خلال وصول المنتخب للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمود تريزيجية لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، على نشر صورة جديدة من داخل طائرة المنتخب الوطني لحظة وصولهم إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر تريزيجية في الصورة بصحبة كل من مصطفي محمد والنني وعمرو السولية وأيمن أشرف.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد ابو جبل المصاب بكورونا.

واستبدل منتخب مصر مروان داود بمحمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز بعد اصابته فى الركبة، كما اصطحب المنتخب مروان حمدى من القائمة الاحتياطية.



نجوم المنتخب الوطني

وقرر الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تشديد الاجراءات الاحترازية فى فندق اقامة الفراعنة فى الكاميرون، وتحذير أى لاعب من اختراق الفقاعة الطبية خوفا من الاصابة بفيروس كورونا.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو ، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق ، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.