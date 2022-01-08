شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يخصص فقرة فنية للاعبى الزمالك استعدادًا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على تخصيص فقرة فنية وخططية خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لبطولة كأس الرابطة.

وقام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على عدة جوانب فنية خاصة من خلال تقسيمهم لأكثر من مجموعة، تحت إشراف الثلاثي كارتيرون المدير الفني ومدحت عبد الهادى المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد.

وعقب الانتهاء من هذه الفقرة خاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية فى منتصف من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الفنية والخططية التى تم تدريب اللاعبين عليها.

وأسفرت قرعة البطولة عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم كلا من: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا وطلائع الجيش".

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجارى.