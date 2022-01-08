شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفسخ عقد مدافعه الجامايكى "لوى" بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ الاتحاد السكندرى تعاقده مع الجامايكى داميون لوى بالتراضى خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية، ليسدل الستار على أزماته مع زعيم الثغر.

ودخل لوى فى أزمات مع النادى بسبب عدم التزامه بالتدريبات الجماعية وتغيبه عن الفريق أكثر من مرة دون إذن من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

كان الجهاز الفني شاهد اللاعب عبر صفحات السوشيال ميديا يقوم بتحليل والتعليق على مباريات الدورى الجاميكى وغير مهتم بالعودة لصفوف فريقه من أجل الإنتظام في التدريبات وهو ما جعل المدير الفني يخرجه من حساباته ويطلب الإدارة بتقديم شكوى رسمية في الفيفا تجاهه للحفاظ على حقوق النادى المادية.

وكان نانا قد انضم لزعيم الثغر في بداية الموسم الماضي، إلا أن أزماته تعددت مع كل مرة ينضم فيها لمنتخب بلاده، حيث يتأخر في العودة إلى الإسكندرية.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، التعاقد مع لاعب نادي الزمالك محمود شبانة، والذى يُجيد اللعب بمركز قلب الدفاع، بناءً على الرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، لنهاية الموسم مع إمكانية مد فترة التعاقد.

ووافق محمود شبانة على انضمامه لزعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد بعد إنهاء الأمور المالية مع نادى الزمالك، وأنهى إجراءات قيد اللاعب إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين بالاتحاد السكندري.

ويحرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري على إنهاء ملف التعاقدات فى فترة الانتقالات الشتوية بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسن وحسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى للفريق خلال المرحلة المقبلة.