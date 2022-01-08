"بداية من الافتتاح".. تعيينات الحكام المصريين في الجولة الأولى لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تشهد الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2021، على ظهور عدد من الحكام المصريين، في المنافسات بداية من مباراة الإفتتاح.

ويتواجد محمود البنا حكما رابعا في اللقاء الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو، والذي يديره الحكم الجزائري مصطفى غربال.

ويظهر المساعد الدولي أيضًا أحمد حسام طه في مباراة حامل اللقب الجزائر، أمام سيراليون، حيث يظهر في غرفة حكم الفيديو المساعد، بجانب محمود البنا.

إضافة إلى مشاركة أيمن عمر كحكم رابع في مباراة جزر القمر والجابون،

وأتت تعيينات الحكم كما يلي:

مباراة الافتتاح

محمود البنا (حكم رابع)

إثيوبيا والرأس الأخضر

محمود عاشور VAR

محمود أبو الرجال AVAR

الجزائر سيراليون

محمود البنا VAR

أحمد حسام طه AVAR

جزر القمر و الجابون

أمين عمر حكم رابع

محمود عاشور VAR

محمود أبو الرجال AVAR