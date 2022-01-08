فيديو.. وصول منتخب مصر إلى الكاميرون استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

وصلت بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير القادم.

وكانت بعثة منتخب مصر غادرت القاهرة في الحادية عشر صباح اليوم السبت، في طريقها إلى مدينة جاروا الكاميرونية.

ويستهل المنتخب الوطني في الجولة الأولى والافتتاحية من دور المجموعات منتخب نيجيريا، يوم الثلاثاء 11 يناير المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع كل من السودان، نيجيريا، غينيا بيساو.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر تدريباته اعتبارًا من غد الأحد، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة، وتنتقل بعدها بعثة الفراعنة إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ25 في تاريخ، حيث، توج الفراعنة باللقب 7 مرات أعوام (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)، كأكثر المنتخبات الأفريقية تتويجًا باللقب، مُحققًا رقمًا قياسيًا بالفوز بـ "كان" 3 مرات متتالية.