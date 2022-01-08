لمواجهة كورونا.. 10 قرارات جديدة يطبقها كاف لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعديلات علي عدد من القواعد الخاصة بمشاركة المنتخبات في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غداً الأحد في الكاميرون.

وبحسب ما حصل عليه الخليج 365 فإن كاف أجرى تعديلاً على التبديلات على النحو التالي:

1- يسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى.

2- يكون لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات أثناء المباراة ؛ ويمكن أيضًا إجراء الاستبدالات في الاستراحة لتفادي تعطيل المباراة .

3- إذا قام كلا الفريقين بتبديل في نفس الوقت ، فسيتم احتساب هذا كواحدة من الفرص الثلاث لكل فريق.

4- يتم ترحيل التيديلات المتبقية ا إلى الوقت الإضافي في حالة الوصول إليه .

5- يسمح لكل فريق بتبديل إضافي في الوقت الإضافي، في وقتين، الأول قبل وقبل بدء الوقت الإضافي وفي الشوط الأول في الوقت الإضافي.

أما بالنسبة للمنتخبات التي قد يتعرض للاعبيها إصابة بفيروس كورونا ، الحد الأدنى من عدد اللاعبين في حالة وجود فريق متأثر بفيروس كورونا كالآتي :

1- إذا كانت نتيجة اختبار كورونا PCR لأي لاعب إيجابية ، فلن يُسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة المناسبة.

2- سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن (11) لاعبًا متاحين وقد جاءت نتيجة اختبارهم سلبية.

3- في حالة غياب حارس مرمى ، يجب على لاعب آخر من الفريق اللعب حارس المرمى ، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11 لاعب على الأقل.

4- سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به (11) لاعبًا - على الأقل - خاسراً للمباراة 0-2.

5- من حق اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية اتخاذ قرارات أخرى في حالات استثنائية .