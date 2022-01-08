مصدر يكشف لمصراوي.. كهربا ينتقل إلى الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع مسئولي هاتاي التركي، من أجل انتقال اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" للدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفاد مصدر لـ"الخليج 365" اليوم السبت، أن كهربا أصبح انتقاله رسميًا إلى الفريق التركي، مقابل حصول النادي الأحمر على 500 ألف دولار.

وسيكون انتقال "كهربا" إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور، إلا أن اللاعب سيوقع على عقد تجديد لموسم إضافي مع القلعة الحمراء.

ويتواجد هاتاي في الترتيب الخامس بالدوري التركي برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن فنربخشة صاحب المركز الرابع.

كهربا (صاحب الـ27 عامًا) لم يشارك مع الأهلي سوى مباراتين في الموسم الحالي (2021 - 2022) ليسجل هدفًا ويصنع هدفين وتحديدًا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان "كهربا" انتقل إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020، ليشارك في 62 مباراة مسجلاً 17 هدفًا وصنع تسعة أهداف حاسمة.