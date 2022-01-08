بيكيه يكشف عن تفاصيل راتبه في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

نشر جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني، تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه من النادي الكتالوني، وذلك ردا على صحفي إسباني بارز ادعى أنه وزملاءه بالفريق يتقاضون رواتب عالية من النادي المتعثر ماليا.

ونشر بيكيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تفيد بتقاضيه مليونين و328 ألفا و39ر884 يورو (مليونين و646 ألفا و26ر59 دولار) في 30 ديسمبر، وهو ما يمثل النصف الثاني من راتبه.

وفي تعليقه على الصورة المنشورة، طالب بيكيه "بقليل من الاحترام".

وكان الصحفي لويس كانوت ذكر عبر قناة "تي.في 3" التليفزيونية أن بيكيه وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي يتقاضون المزيد من الأموال، دون ذكر مصدر.

ورفض برشلونة التصريحات ووصفها بأنها "خاطئة وليست واقعية"، مضيفا أن بعض اللاعبين الوارد أسماؤهم مرتبطون بعقود متغيرة ولا يمكنهم بلوغ الأرقام التي ذكرها كانوت.

ويعاني برشلونة من ديون تزيد على 3ر1 مليار يورو، وقد خسر جهود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، لعدم إمكانية التجديد معه، حيث يخضع برشلونة لقيود رابطة الدوري الإسباني المتعلقة بسقف الأجور.