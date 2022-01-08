"الاكتشاف والعائد" .. كيف يفكر كيروش في تشكيل منتخب مصر لنيجيريا ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يضع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لمساته الأخيرة على تشكيل منتخب مصر بعد نتيجة الكشف على فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي يخضع له الفراعنة بعد الوصول إلي الكاميرون مساء اليوم السبت.

وسافر منتخب مصر صباح اليوم السبت إلى مدينة جاروا الكاميرونية استعداداً لخوض أولى مبارياته يوم الثلاثاء القادم ضد نيجيريا في افتتاح مبارياتهما في المجموعة الرابعة.

واستقر كيروش على طريقة اللعب 4-3-3 والتي ستشهد غياب عمرو السولية بسبب عدم إكتمال شفاءه من الإصابة حيث وضع عبد الله السعيد للعب هذا الدور بجانب حمدي فتحي ومحمد النني.

ووضع المدرب البرتغالي محمود حسن تريزيجيه العائد للمنتخب بعد شفاءه من إصابة الرباط الصليبي كخيار أول في مركز الجناح الأيسر في ظهور الأول المنتظر مع كيروش في حين يقود صلاح الجبهة اليمنى.

ويفاضل المدرب بين اكتشافه "عمر مرموش" لقيادة خط الهجوم ومصطفي محمد وقد يعتمد على الثنائي معاً في حالة المغامرة وتغيير طريقة اللعب إلى طريقة 4-4-2 .

وفي حراسة المرمى ضمن محمد الشناوي مكانه وأمامه الرباعي : أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن ومحمود حمدي "الونش" وأحمد حجازي قلبي دفاع وأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر ليكون منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي:

الدفاع : أكرم توفيق - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - أحمد فتوح.

وسط الملعب: محمد النني - حمدي فتحي - عبد الله السعيد.

الهجوم : محمد صلاح - عمر مرموش (مصطفى محمد) - تريزيجيه.