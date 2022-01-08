الامارات | "الكاف" يحدد الموعد والتصنيف في قرعة تصفيات المونديال وخيارات صعبة أمام مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاف" يحدد الموعد والتصنيف في قرعة تصفيات المونديال وخيارات صعبة أمام مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عقب اجتماعها عن موعد كل من قرعة الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وقرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 المقررة في كوت ديفوار.

وأوضح الكاف عبر موقعه على الإنترنت، اليوم أن قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 ستجرى في 21 يناير الجاري في مدينة دوالا، إحدى المدن التي تحتضن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تقام في الكاميرون اعتبارا من غد الأحد وحتى السادس من فبراير المقبل.

وسيقام الدور التمهيدي من التصفيات بنظام خروج المغلوب عبر مباريات ذهاب وإياب تشمل الفرق ذات التصنيف الأدنى وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). وتصعد الفرق المتأهلة من هذا الدور إلى مرحلة المجموعات التي تشهد مشاركة 48 منتخبا.

أما قرعة الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، فستجرى في 22 يناير الجاري بالمدينة الكاميرونية نفسها.

وسيجرى تقسيم الفرق العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين بناء على تصنيف الفيفا الرسمي المنشور في نوفمبر 2021.

وستلتقي المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفا ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفا، وستقام مباريات الذهاب على أرض المنتخب ذات التصنيف الأدنى.

وحسم تصنيف الفيفا لمنشور في نوفمبر، يضم المستوى الأول منتخبات السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، بينما يضم المستوى الثاني منتخبات مصر والكاميرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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