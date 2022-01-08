زمالك 2005 يتعادل مع الأهلى بدورى الجمهورية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005 مع الأهلي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لدوري الجمهورية، أحرز كريم حامد هدف الزمالك.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2005 من رفاعي محمد رفاعي مدربا، محمد إبراهيم مساعدا للمدرب، محمد فوزي مدربا مساعدا، محمد عبد الحميد كيبر مدربا لحراس المرمى، محمد كمال الدين إداريا، ياسين غنيم أخصائيا للعلاج الطبيعي، ناصر أحمد مهمات.



زمالك 2005 يتعادل مع الأهلى بدورى الجمهورية (1)



زمالك 2005 يتعادل مع الأهلى بدورى الجمهورية (2)



زمالك 2005 يتعادل مع الأهلى بدورى الجمهورية (3)



زمالك 2005 يتعادل مع الأهلى بدورى الجمهورية (4)

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قام بتصعيد ماجد هاني لاعب وسط فريق الناشئين مواليد 2003 لتدريبات الأبيض مساء أمس الجمعة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الرابطة.

كما صعد الجهاز الفني محمد طارق مدافع فريق الناشئين مواليد 2002 للتدريب مع الفريق الأول.