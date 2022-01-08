شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: "أنا رومانسى ومليش فى النكد وبطنش المشاكل العائلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن العلاقة بين لاعبي الأهلي والزمالك ليست بالتطرف الذي يتم تصويره على صفحات السوشيال ميديا أو بين بعض الجماهير.

وقال يونس في تصريحات خاصة لبرنامج بره الملعب على أون سبورت إف إم مع مها السنباطي، أقرب أصدقائي من الأهلي هم طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب ومجدي عبد الغني وغيرهم لكن هذا الثلاثي هو الأقرب لي ونحن دائما ما نتحدث معا على فترات قريبة جدا وتحديدا أنا والبلدوزر نحرص على التواجد معا في الكثير من الأوقات، واعتقد أن نفس العلاقة حاليا قائمة بين لاعبي الجيل الحالي، فهل هناك خلاف على أنهم يخرجون ويتقابلون ويتواجدون معا في معسكرات المنتخب ويحملون أعلام مصر في المسابقات ويعيشون نفس الحلم الخاص بالشعب المصري.

وعن أكثر المواقف التي يتذكرها وهو لاعب مع زملائه في الفريق يقول يونس: حدثت خناقة قبل كده بيني وبين جمال عبد الحميد بسبب إني في اتوبيس الفريق كنت بحب أكون مسئول عن تشغيل الأغاني وكان لي ذوق معين إني بشغل أغاني أجنبي لفرق كانت منتشرة جدا في الوقت ده مثل "آبا " وغيرها وهو ما لم يكن يعجب البعض وجمال عبد الحميد وعدد كبير عاوزين يشغلوا أحمد عدوية فتحصل خناقة لحد ما في معسكر لقيت جمال عبد الحميد جايب معاه عدوية وعرفني عليه وهو شخص جميل وموهبة صعب تتكرر.

وتابع يونس، أن التطرف الذي يصنعه البعض في الفترة الأخيرة لا يستفيد منه سوى صانعيه فقط، وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة لأن اللاعبين أصدقاء ولا ينظرون للانتماءات خارج المستطيل الأخضر.

واستطرد يونس: أنا واحد اتربيت على احترام رأي الآخر، لكن ما يحدث على مواقع التواصل الاحتماعي تشويه وإهانة هناك من يقبلها لكن أنا شخصيا لا أقبل إني يهينني أحد مهما كان "مش بحب أنام زعلان " فأوقات أرد وأخل في خناقة وجدل وأوقات "أطنش " وأعمل بلوك للشخص اللي بحس إنه مصر على الإهانة، وللأسف هناك أشخاص أنا بعتبرهم مرضى اللي بيتعمدوا يشتموا ويهينوا اللاعبين عشان يعملوا تريند معين أو يتشهروا بهذا الشكل الرخيص، وللأسف في منهم اللي بيشتغل في الإعلام وأغلبهم لهم منصات على السوشيال ميديا، وكل اللي بيعمله يشتم لاعب أو مدرب عشان جمهور نادي تاني يبقى مبسوط ويشير فيديوهاته مش مهم بقى اللي بيتشتم ده هو وأسرته وأهله ، المهم يكون في مشاهدات وتريند، في النهاية هي موجه لن تنته إلا بفكرة الرقابة المباشرة على السوشيال ميديا.

وأكد أيمن يونس، أنه شخص لا يحب النكد ولا التمادي في المشاكل داخل المنزل مهما كان الموضوع بالعكس يسعى لتهدئة الأمور والخروج بالمشكلة إلى بر الأمان وعدم تفاقمها مع العلاج بشكل جيد.

وأضاف يونس أنه زوجته "ياسمين " لها الدور الأبرز في المنزل لأنها صاحبة شخصية قوية ودور مهم لفرض الانضباط والالتزام في المنزل وتراعي كل كبيرة وصغيرة وأن ربنا أكرمه بها لتكون معه في مسيرته لتكوين هذه الأسرة الجميلة، وفي نفس الوقت هو شخص رومانسي يتعامل بحنية الزوج والأب داخل المنزل.

وفي مداخلة هاتفية لياسمين زوجة كابتن أيمن يونس في نفس الحلقة أكدت: أن أيمن يونس لديه صفات جيدة كثيرة أهمها من وجهة نظرها أنه يعرف جيدا كيف يحتوي أي مشكلة بالحنية، وأنها تعلمت منه هذا الأمر أن المشكلة لابد لها من حل بدلا من التصرف بشكل يؤدي لتفاقمها، وهو في أغلب الأحيان يتعامل مع المشاكل المنزلية المعتادة في كل بيت بطريقة "الطناش ".

وأضافت ياسمين: أنا وأيمن تعرفنا على رعض في عيد ميلاد وكانت صدفة بحتة وحصل اعجاب بيننا وأول هدية كان سلسلة في قلبين ألماظ وكانت في أول عيد ميلاد لي بع خطوبتنا وحتى الأن لازلت محتفظة بها.

وقالت زوجة أيمن يونس أيضا: الكثير من المواقف كانت تحدث منذ أن كان أيمن لاعبا وحتى الأن، مع معجبات وأنا عمري ما عملت مشكلة معاه ولا حتى اتكلمت كنت دايما أعمل نفسي مش موجودة في الموقف لحد ما ينتهي، لكن المشكلة اللي حصلت بجد كانت بسبب "الكرفتات "، لأن أيمن عنده اهتمام وقدسية لكل الكرفتات اللي بيلبسها فأنا كان في مجموعة منهم كنت شايفة إنهم مش حلوين فخبيتهم منه عشان ما يلبسهمش ولما لقاهم صدفة زعل إني شيلتهم منه.

وكشف أيمن يونس، عن أن ابنه الأكبر محمد كان سببا في تطبيق سياسة وفلسفة معينة داخل المنزل وفي الأسرة بشكل عام وهو الخاص باحترام أي كائن حي، فممنوع قتل أي حيوان أو أي كائن، حتى الذبابة نبعدها لكن لا نقتلها، وأتذكر في سنة من السنوات في عيد أضحى طلبت منه ينزل يصلي معايا العيد، لقيته تحجج بإنه تعبان وبعد ما رجعت المنزل لقيت كل الجيران بيجروا يدوروا على الخرفان اللي كانوا مجهزينها للأصاحي في العيد، واكتشفت بعد كده إن محمد ابني خطط إنه يفكهم ويطلق سراحهم من بعد الفجر لحد صلاة العيد.