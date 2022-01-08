شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يكتفى بالتأهيل فى الجيم وراحة إضافية لشيكابالا بسبب البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال تدريبات اليوم السبت.

وخاض السعيد تدريبات تأهيلية وبدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادى، ولم يشارك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت على ملعب النادى، واكتفى اللاعب بمشاهدة المران من داخل الملعب عقب أداء برنامجه التأهيلي.

فيما حصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق على راحة من تدريب اليوم بسبب استمرار إصابته بنزلة برد في الأيام القليلة الماضية، وكان الجهاز الفني للفريق منح شيكابالا راحة من تدريب الأمس، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بنزلة برد. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة فنية مع اللاعبين عقب خوض فقرة التدريبات البدنية والتاهيلية خلال مران اليوم، ومنح الجهاز الفني اللاعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها خلال التدريب، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لبطولة كأس الرابطة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش"، وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجاري .