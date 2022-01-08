شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن رسمياً ضم محمود شبانة مدافع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، التعاقد مع لاعب نادي الزمالك محمود شبانة، والذى يُجيد اللعب بمركز قلب الدفاع، بناءً على الرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، لنهاية الموسم مع إمكانية مد فترة التعاقد.

ووافق محمود شبانة على انضمامه لزعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد بعد إنهاء الأمور المالية مع نادى الزمالك، وأنهى إجراءات قيد اللاعب إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين بالاتحاد السكندري.

ويحرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري على إنهاء ملف التعاقدات فى فترة الانتقالات الشتوية بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسن وحسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى للفريق خلال المرحلة المقبلة.