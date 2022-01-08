الامارات | نجم المنتخب النيجيري يتعهد بحبس محمد صلاح في «قفص» خلال كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المنتخب النيجيري يتعهد بحبس محمد صلاح في «قفص» خلال كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدافع منتخب نيجيريا ولاعب واتفورد ويليام تروست إن مهاجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لاعب مهم ويجب «حبسه في قفص» حتى يتمكن منتخب نيجيريا من تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المصري في مباراتهما يوم الثلاثاء المقبل في بداية مشوارهما بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق غدا الأحد في الكاميرون.

وذكر ويليام تروست أنه سيحاول منع محمد صلاح بكل الطرق، من أجل عدم إحداث أي خطورة على مرمى النسور في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

ويلتقي المنتخب الوطني بمنتخب نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة (الثامنة بتوقيت الإمارات) في مباراة افتتاح المجموعة الرابعة، والتي تضم كلًا من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وقال ويليام في تصريحات لقناة «بي بي سي سبورتس» البريطانية: «سنعمل جاهدين من أجل إيقاف خطورة محمد صلاح لاعب ليفربول وإبعاده عن مرمانا».

وأضاف لاعب واتفورد:«سنحبس محمد صلاح في قفص، خاصةً أنه يؤدي أداءً مميزًا مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم، وجميعنا نعلم أنه اللاعب الأهم في منتخب مصر، ولكني أثق في قدرة منتخب النسور على إيقافه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news