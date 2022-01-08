شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع منتخب الأردن ينضم لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات التعاقد مع مدافع منتخب الأردن عبد الله نصيب "ديارا" لمدة موسمين، والذى يُجيد اللعب فى مركزى قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ويملك "نصيب" مواليد 1994 خبرات كبيرة بالدوري الأردني، ولفت الأنظار إليه مع فريقه السابق الوحدات خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا، كما مثل منتخب الأدرن فى بطولة كأس العرب الأخيرة التى أقيمت فى قطر، وشارك مع منتخب بلاده أمام منتخبات مصر والسعودية والمغرب وفلسطين.

وجاء التعاقد مع "نصيب" وفقاً للرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، عقب الإشادة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية لامتلاكه للخبرات الكبيرة اللازمة لهذا المركز وتميزه في ألعاب الهواء ليصبح إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.