شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا لـ نجوم الأهلى: ممنوع الجلوس فى مكانى لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى على تعليق لافتة بغرفة خلع ملابس المارد الأحمر، وكتب عليها "ممنوع الجلوس هنا لمدة 6 أشهر"، فى إشارة لمنع أى من زملائه الاقتراب من دولابه الخاص بالقلعة الحمراء لحين انتهاء إعارته وعودته للنادى مرة أخرى، وتقبل لاعبو الأهلى الأمر بصدر رحب ودخل كل منهم فى وصلة هزار مع اللاعب قائلين: "تؤمر يافولت".

ويستعد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لوداع زملائه بالمارد الأحمر قبل الرحيل إلى تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء إعارته لنادي هاتاي سبور لمدة ستة أشهر.



كهربا

الأهلى ينهى صفقة إعارة كهربا للدوري التركى

وأنهى مسئولو الأهلي صفقة إعارة كهربا للدوري التركي عبر بوابة نادي هاتاي بعد المفاضات التي تمت على مدار الأيام الماضية واسفرت عن إعارة اللاعب 6 أشهر مقابل 500 ألف دولار مع وجود بند تحويل الإعارة لبيع نهائى مقابل 3 ملايين دولار.

موسيمانى سبب رحيل كهربا عن الاهلى

ووافق مسئولو الأهلي على عرض هاتاي بعدما رحّب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بإعارة اللاعب لأسباب فنية كما طلب كهربا الرحيل للإعارة بعدما خرج من حسابات موسيماني طوال الفترة الماضية.

كهربا يمدد عقده مع الاهلى قبل الرحيل

ومدد محمود عبد المنعم كهربا عقده مع الأهلي لمدة موسم إضافى، بحيث ينتهى موسم 2025 فى ظل انتهاء عقده بشكل طبيعى فى 2024، وذلك بعد الموافقة على إعارته لنادى هاتاى التركى حتى نهاية الموسم الجارى.

أرقام كهربا مع الاهلى

ولعب كهربا مع الاهلى 62 مباراة في كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دوري ممتاز.

كهربا: نفسى أكمل فى الأهلى لآخر يوم بعمرى

قال محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى إنه يتمنى ختام مسيرته في القلعة الحمراء موضحا أن المفاوضات ماز زالت جارية مع النادى التركى للانتقال لصفوفه في الميركاتو الشتوى.

أضاف كهربا في تصريحات تلفزيونية:" نفسي أقعد في الأهلي لآخر يوم في عمري لكن المفاوضات ما زالت جارية مع النادي التركي ولم أتوقع جلوسى على دكة البدلاء خصوصا أنى كنت أساسيا ولكن احترم وجهة نظر الجهاز الفني".

تابع كهربا:" أنا انفعالى بس بقالى فترة طويلة هادى واتغرمت مليون جنيه في الأهلى بسبب عصبيتى لأن من يخطأ في الأهلى سيعاقب وهذا هو النظام المتبع داخل القلعة الحمراء".

وواصل :"لم أندم على أي شيء في حياتي سأندم فقط إذا تركت النادي الأهلي لأنه بيتي، هذا لا يقلل من الزمالك ولم يسبق أن صرحت بشيء سيء ضد الزمالك وقضيتى معهمفي المحكمة ولم يتم الفصل فيها ولا أريد اللعب في مصر إلا لـ الأهلي.. وليد سليمان قال لي نار الأهلي ولا جنة أي نادي بره".

وأكمل:"إذا فاز موسيماني ببطولة إفريقيا هذا الموسم أيضا، سيكون ضمن أفضل من مروا على تاريخ الأهلي طبعا"، متابعا:"من الصعب أن يتدخل لاعب كرة في خيارات المدرب خصوصا المدرب الأجنبي.. لم يسبق أن فعل صلاح هذا في منتخب مصر".