شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 يناير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الحسم يقترب.. مصطفى فتحى للتعاون السعودى مقابل مليون دولار،بعثة منتخب مصر تصل مدينة جاروا الكاميرونية فى الخامسة مساء اليوم ،الإغراءات الخليجية تهدد مفاوضات الأهلي مع بن شرقي .

الإغراءات الخليجية تهدد مفاوضات الأهلي مع بن شرقي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي النادي فتحوا خط مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، من أجل التعاقد معه والحصول على توقيعه والانضمام للأهلي في صفقة انتقال حر بدءا من موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

الحسم يقترب.. مصطفى فتحى للتعاون السعودى مقابل مليون دولار

علم الخليج 365، أن هناك مسئول من نادي التعاون السعودي يتواجد في مصر حالياً لإنهاء صفقة ضم مصطفي فتحي من الزمالك، بعد موافقة اللاعب على الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وينتهي عقد مصطفي فتحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتدخل العديد من المحلية والخارجية في مفاوضات لضمه.

بعثة منتخب مصر تصل مدينة جاروا الكاميرونية فى الخامسة مساء اليوم

تصل بعثة منتخب مصر إلى مدينة جاروا الكاميرونية فى الخامسة مساءً اليوم، وتخضع لمسحة طبية فور الوصول وتتوجه مباشرة إلى مقر إقامتها لاستئناف برنامجها استعدادا للمباراة الأولى، ويبدأ الفريق تدريباته هناك اعتبارًا من غدٍ الأحد.

لجنة التخطيط تتحفظ على مستوى ميكيسوني مع الأهلي

تحفظت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على مستوى الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق الأحمر، وترى أن إمكانياته لا ترتقي لمستوى اللعب في الفريق الأحمر، حيث لم يقدم اللاعب المستويات التي تؤهله لتقديم الإضافة الفنية للأهلي منذ التعاقد معه بداية الموسم الحالي، على عكس الجنوب إفريقي بيرسي تاو، والذي يقدم مستويات قوية وينافس على صدارة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف.

على طريقة عبد القادر .. سموحة يدعم دفاع الأهلي فى الموسم الجديد

وجد مسئولو النادي الأهلي، حلاً للأزمة الدفاعية التي يعاني منها النادي مؤخرا، بعد طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تدعيم دفاع الفريق بلاعب جديد على الأقل، خاصة مع بداية الموسم الجديد، ليدخل أكثر من لاعب دائرة الترشيحات أبرزهم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي.

جنش يعود لحراسة عرين فيوتشر في كأس الرابطة بعد تعافيه من الإصابة

اطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، على محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، بعد مشاركته في لقاء المريخ السوداني الودي، الذي أقيم الخميس الماضي، وانتهى بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين، استعداداً لمواجهة ايسترن كومباني في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة.