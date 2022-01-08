شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فوزى وصادق فى مران الإسماعيلى وغياب أحمد مدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، أن محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق تعرض لشد فى الخلفية إثر مشاركته خلال تقسيمة اليوم.

وأضاف الدكتور مجدى الباز، فى تصريحات صحفية، أن محمد فوزى حارس المرمى تعرض لكدمة فى الركبة وسيخضع للأشعة لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهة سموحة من عدمها.

وأشار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى أن أحمد مدبولى صانع الألعاب حصل على راحة سلبية اليوم بسبب شعوره ببعض الآلام فى الأسنان.

ويحل الإسماعيلى ضيفا مساء الخميس المقبل على سموحة بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بكأس رابطة الأندية.