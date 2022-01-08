شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تقسيمة ودية وتدريبات منفردة لرباعى الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي بقيادة الأرجنتينى خوان براون، تقسيمة ودية على الملعب الرئيسى، حيث تم تقسيم اللاعبين لفريقين، وذلك ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويستهل الدراويش مشواره خلال هذه البطولة بمواجهة سموحه والمحدد لها مساء الخميس المقبل بالإسكندرية.

ضم تشكيل الفريق الأول كل من محمد فوزى فى حراسة المرمى وعبد الله جمعه واهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد دسوقى فى خط الدفاع ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطى ” دونجا ” ومحمد عبد السميع ومحمد الشامى وأحمد مصطفى فى خط الوسط وكارمليو ألجاراناز فى خط الهجوم.

بينما جاء تشكيل الفريق الثانى كالآتى أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى وعصام صبحى ومحمد عمار ومروان الصحراوى وأحمد عيد فى خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد عادل وسايكو كونتيه ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط وحازم مرسى فى خط الهجوم.

التقسيمة شهدت حماس كبير من اللاعبين من أجل إثبات جدراتهم ونيل ثقة الجهاز الفنى لحصد مقعد بالتشكيل الأساسى للفريق.

كما حرص الجهاز الفنى على إشراك مجموعة من اللاعبين فى أكثر من مركز سعيا لتحقيق المرونة التكتيكية تمهيدا للإستفادة من جهودهم بعدة مراكز وهو ما يصب فى صالح الفريق.

وشارك خلال التقسيمة أكثر من لاعب بديلًا وهم عمر رضوان حارس المرمى ومحمد نصر وأحمد أيمن ومحمد بيومى ومصطفى فارس ووجيه عبد الحكيم، وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى لإصلاح الأخطاء لتجنب تكرارها فى المباريات الرسمية.

خاض محمود البدرى ومدحت فقوسه ومروان شوقى وعمر هنيدى رباعى الإسماعيلى، تدريبات تأهيلية بشكل منفرد وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى.

واكتفى الثلاثى بخوض تدريبات خفيفة اشتملت على الجرى حول الملعب بجانب تدريبات آخرى تستهدف وصولهم لأعلى جاهزية قبل مشاركتهم بالتدريبات.

ويخضع الثلاثى لبرنامج تأهيلى مكثف وسط متابعة مستمرة من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور مجدى الباز.

حضر التقسيمة حاتم حجازى أمين الصندوق بالنادى وخالد الطيب ووليد شعيب عضوا مجلس الإدارة بجانب حماده المصرى رئيس اللجنة الفنية وخالد القماش مدير قطاع الناشئين.