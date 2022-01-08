الأهلى يهنئ مجلس اتحاد الكرة الجديد بثقة الجمعية العمومية

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة المصري صباح اليوم، السبت، يهنئ فيه المجلس الجديد لاتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد في الانتخابات التي أجريت الأربعاء الماضي، وعبر النادي عن تمنياته بالتوفيق الدائم لمجلس اتحاد الكرة لخدمة مستقبل الكرة المصرية على كافة المستويات.

على صعيد متصل، أوضح جمال علام، أن هدف المجلس الجديد تكوين قاعدة مميزة من الناشئين في المرحلة القادمة لإفادة المنتخبات القومية، قائلا، "أميل لمدرسة اللواء الدهشوري حرب في إدارة اتحاد الكرة وهيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق تعامل مع اللاعبين في حدود القماشة المتاحة".

ويرى علام أن كارلوس كيروش، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، مدرب شجاع ولديه دور المخاطرة بدليل ضم لاعبين من مختلف الأندية وعدم التأثر بمطالبة البعض بضم بعض الأسماء، وطالبناه بحصد لقب أمم أفريقيا، وحال الفشل في ذلك ستتم محاسبته. وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "تصريح كيروش حول المنافسة على لقب أمم أفريقيا اتفهم غلط.. وسنتحدث عن زيادة عدد الجماهير في مباريات منتخب مصر، وأطالب الجماهير بترك الأمور الفئوية وتشجيع المنتخب، وعلينا ألا نهز المنتخب في الوقت الحالى ودعم المنتخب واللاعبين".