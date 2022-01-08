بالأسماء.. تعرف على 7 لاعبين بالأهلي خضعوا لمسحة إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

يخضع عدد من لاعبي الأهلي لمسحات إضافية ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعض شعور بعض من عناصر الفريق بأعراض البرد.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحاته لمصراوي اليوم أن هناك 7 لاعبين تغيبوا عن مران اليوم بتصريح من الجهاز الإداري وسوف يخضعون لمسحات طبية إضافة وهم ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكسيوني ووليد سليمان وأحمد نبيل "كوكا" وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.

وكان أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قد ذكر أنه بعد الرجوع إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تقرر منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.

وقال أن عددا من اللاعبين تم إجراء المسحة الطبية لهم خارج النادي، وتم منحهم راحة من تدريبات اليوم بسبب ظهور بعض أعراض البرد عليهم.

وأضاف أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض البرد لم يدخلوا النادي، وتم إجراء مسحة طبية لهم خارج النادي، وفي انتظار نتيجة المسحة لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وشدد طبيب الفريق على أن الأهلي يقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على النحو الأمثل لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران اليوم، السبت؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.