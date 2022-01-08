قناة مغربية تعلن إذاعة بعض مباريات كأس الأمم الأفريقية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت قناة الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية الحصول على حقوق البث الأرضي لمباريات المنتخب الوطني المغربي ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 .

وكانت القناة الأرضية الجزائرية قد أعلنت عن نقلها لبعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد حصولها على حقوق 10 مباريات من من بينها جميع مباريات المنتخب الجزائري ومباراة الافتتاح وقبل النهائي والنهائي.

ويحاول التليفزيون المصري الحصول على حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر في البطولة أرضياً عبر قناة "تايم سبورت".

وقال مصدر بقناة "تايم سبورتس" في تصريح سابق لمصراوي إنه تجرى محاولات للحصول على حقوق بث مباريات مصر أرضياً

وقالت نائلة فاروق، رئيسة التليفزيون المصري إنه سيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.

وتنطلق غداً الأحد بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة الكاميرون وبوركينا فاسو في المجموعة الأولى.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في أمم أفريقيا يوم الثلاثاء القادم حيث سيواجه نظيره النيجيري في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبا السودان وغينيا بيساو.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية مع كل من نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

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