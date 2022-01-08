بالفيديو .. الحكم محمد الحنفي يبكي على الهواء بسبب القائمة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بكى الحكم محمد الحنفي على الهواء مباشرة بسبب خروجه من القائمة الدولية للحكام قبل 4 سنوات وعدم عودته إليها.

وخرج الحنفي من القائمة الدولة للحكام عام 2018 بسبب إصابته ليبتعد عنها خلال الفترة الماضية.

وقال الحنفي لبرنامج "جمهور الثالثة" بعد سؤاله عن سبب ابتعاده عن القائمة الدولية " لا أريد أتحدث في هذا الموضوع ولكنني استطيع أن اقول أنني فقدت شىء مهم في مشواري التحكيمي".

وفسر "حلمي كان الوصول وتمثيل مصر في البطولات الدولية ولكن هذا لم يحدث".

وأنهى " لا أعلم سبب عدم عودتي للقائمة الدولية حتى الأن".