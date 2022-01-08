طبيب الأهلي: منح بعض لاعبي الفريق راحة.. وخضوعهم لمسحة طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أنه تقرر منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد، بعد الرجوع إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وأوضح أبو عبلة أن عددا من اللاعبين تم إجراء المسحة الطبية لهم خارج النادي، وتم منحهم راحة من تدريبات اليوم بسبب ظهور بعض أعراض البرد عليهم.

وأكد أبو عبلة أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض البرد لم يدخلوا النادي، وتم إجراء مسحة طبية لهم خارج النادي، وفي انتظار نتيجة المسحة لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وشدد طبيب الفريق على أن الأهلي يقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على النحو الأمثل لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران اليوم، السبت؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة، ويواصل الفريق تدريباته استعداداً للارتباطات المقبلة.