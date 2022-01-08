شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب تغادر مطار القاهرة إلى الكاميرون للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في طريقها إلى الكاميرون لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.

وتم استقبال بعثة المنتخب بصالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة، بفريق من العلاقات العامة لشركة الميناء وتم وانهاء إجراءات مغادرتهم، حيث غادرت البعثة علي متن رحلة خاصة رقم MS 3040 من طراز بوينج B737-800 تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

وتستمر بطولة الأمم الأفريقية حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا حيث يلعب المنتخب القومى المصرى ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وكان قد قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بعد التأكد من إيجابية مسحتي عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق استدعاء طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي للسفر مع بعثة المنتخب المتجهة إلى الكاميرون للقيام بمهمة تدريب حراس المرمى أثناء البطولة بعد الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، كما قرر الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى الكاميرون، على أن ينضم الحضري وأبو جبل إلى البعثة هناك وقت شفائهما.