شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، جلسة اليوم ببعض مسئولى اتحاد الكرة لتقديم استقالته من منصبه، تاركاً للمجلس الجديد حرية اتخاذ القرار سواء باستمراره أو بالاستعانة باسم آخر يدير اللجنة فى المرحلة المقبلة.

ويتولى وجيه أحمد عضو لجنة الحكام تسيير الأعمال فى اللجنة لحين عقد أول اجتماع رسمى لمجلس الجبلاية الجديد وحسم مصير عصام عبد الفتاح، خاصة أن جمال علام رئيس الاتحاد واللواء حلمى مشهور يتواجدان فى الكاميرون مع منتخب مصر.

من ناحية أخرى، أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن هدف المجلس الجديد تكوين قاعدة مميزة من الناشئين في المرحلة القادمة لإفادة المنتخبات القومية.

وقال علام فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، "أميل لمدرسة اللواء الدهشوري حرب فى إدارة اتحاد الكرة وهيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق تعامل مع اللاعبين في حدود القماشة المتاحة".

وأضاف علام أن كارلوس كيروش، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، مدرب شجاع ولديه دور المخاطرة بدليل ضم لاعبين من مختلف الأندية وعدم التأثر بمطالبة البعض بضم بعض الأسماء، وطالبناه بحصد لقب أمم أفريقيا، وحال الفشل في ذلك ستتم محاسبته. وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "تصريح كيروش حول المنافسة على لقب أمم أفريقيا اتفهم غلط.. وسنتحدث عن زيادة عدد الجماهير في مباريات منتخب مصر، وأطالب الجماهير بترك الأمور الفئوية وتشجيع المنتخب، وعلينا ألا نهز المنتخب في الوقت الحالى ودعم المنتخب واللاعبين".