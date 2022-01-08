شكرا لقرائتكم خبر عن معنويات مرتفعة للاعبى الفراعنة من داخل الطائرة قبل السفر للكاميرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى الكاميرون، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير وحتى فبراير 2022.

ونشر محمد الننى، لاعب الوسط المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزى، صورة للاعبى المنتخب من داخل الطائرة، وظهروا بمعنويات مرتفعة، وصحبها بتعليق: "إلى الكاميرون".



لاعبو منتخب مصر

وتستمر بطولة الأمم الأفريقية حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا حيث يلعب المنتخب القومى المصرى ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وكان قد قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بعد التأكد من إيجابية مسحتي عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق استدعاء طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي للسفر مع بعثة المنتخب المتجهة إلى الكاميرون للقيام بمهمة تدريب حراس المرمى أثناء البطولة بعد الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، كما قرر الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى الكاميرون، على أن ينضم الحضري وأبو جبل إلى البعثة هناك وقت شفائهما.



لاعبو الفراعنة من داخل الطائرة