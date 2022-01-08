شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقوس لاعبى المنتخب قبل السفر لأدغال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بعض لاعبى المنتخب المصرى على ممارسة بعض الطقوس الخاصة قبل المشاركة فى مباريات البطولات الأفريقية، تجنبا لعدم التعرض للإصابات وتحقيق الانتصار، وتختلف تلك الطقوس ما بين قراءة القرآن أو ذبح العجول وتوزيع لحومها على الفقراء، وهناك من يشاهد بعض الفيديوهات التحفيزية لرفع الروح المعنوية وإخراج أفضل الإمكانيات لديه فى التدريبات والمباريات، فيما يحرص آخرون على سماع الموسيقى ومشاهدة الأفلام للخروج من حالة التوتر.

ويسعد منتخب مصر للسفر الى الكاميرون استعدادا لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية التي تنطلق فى 9 يناير المقبل وحتى 6 فبراير، ويسعى الفراعنة لحصد اللقب للمرة التاسعة فى تاريخه.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، 28 لاعبا فقط لخوض المنافسات وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي ومحمود جاد في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وعمر كمال وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وأحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود علاء و محمد حمدى في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي وإمام عاشور وعبدالله السعيد ومهند لاشين وأحمد سيد زيزو ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي وعمر مرموش في الوسط ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد شريف وإبراهيم عادل ومروان حمدى في الهجوم.