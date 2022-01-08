شكرا لقرائتكم خبر عن الحسم يقترب.. مصطفى فتحى للتعاون السعودى مقابل مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365، أن هناك مسئول من نادي التعاون السعودي يتواجد في مصر حالياً لإنهاء صفقة ضم مصطفي فتحي من الزمالك، بعد موافقة اللاعب على الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وينتهي عقد مصطفي فتحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتدخل العديد من المحلية والخارجية في مفاوضات لضمه.

وعرض مسئولو التعاون السعودي 300 ألف دولار لشراء مصطفي فتحي في بداية المفاوضات خاصة وأنه يتبقى في عقده 6 أشهر فقط، إلا أن إدارة الزمالك طلبت مليون دولار لاتمام الصفقة، وكان الزمالك يرغب في تجديد عقد اللاعب وبعدها يتم إعارته للنادي السعودي، ولكن اللاعب متحفظ على الأمر ويرغب في الرحيل النهائي خلال الميركاتو الجاري خاصة وأنه سيحصل على مبلغ كبير كراتب له حال اتمام الصفقة.

ولجأ الزمالك لأكثر من طريقة للحصول على توقيع مصطفي فتحي ومنع انتقاله للأهلي، الأولى هي زيادة العرض المقدم له ليحصل على 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد بجانب بعض الامتيازات الأخرى، على أن ترتفع قيمة العقد بقيمة مليون جنيه عن كل موسم إضافي بالإضافة لوجود نيه للموافقة على إعارة اللاعب للسعودية فى الموسم الجديد لتعويضه فى ظل وجود أزمة مادية فى النادى حاليا، إلا أن مصطفي فتحي يصر في الوقت الحالي على الرحيل النهائي للتعاون السعودي.