الامارات | مكافأة مجزية لبطل كأس أمم إفريقيا.. مصر والجزائر والمغرب الأقرب إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة مجزية لبطل كأس أمم إفريقيا.. مصر والجزائر والمغرب الأقرب إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون الأحد وحتى السادس من فبراير المقبل، إذ بلغت الزيادة الإجمالية 1.850 مليون دولار.

وقالت الاتحاد الإفريقي في بيان صحافي اليوم السبت: "تتماشى الزيادة مع التزام (الكاف) بمكافأة الأداء المتميز وتعزيز مكانة كأس الأمم الإفريقية، وستكون سارية في نسخة 2022".

وأضافت: "سيحصل الفائز باللقب على خمسة ملايين دولار، بزيادة قدرها نصف مليون دولار، مقارنة بالبطولة السابقة، أما الوصيف سيحصل على 2.75 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بمبلغ 250 ألف دولار".

يذكر أن المنتخب الجزائري آخر المتوجين بلقب البطولة والمرشح الأبرز للاحتفاظ بالكأس السمراء، فيما يعتبر المنتخب المصري الأكثر تتويجاً وحامل الرقم القياسي بسبعة ألقاب، أما المنتخب المغربي فيبحث عن تتويجه الثاني ويعد من المرشحين للفوز هذا العام.

ويشارك في أمم أفريقيا سبع منتخبات عربية هي: الجزائر، مصر، تونس، المغرب، موريتانيا، السودان، وجزر القمر.

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