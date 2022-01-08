الامارات | خيول "غودولفين" تتألق في ثاني سباقات 2022 بـ "ميدان"

شكرا لقرائتكم خبر عن خيول "غودولفين" تتألق في ثاني سباقات 2022 بـ "ميدان" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر "باث أوف ثندر" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب "زعبيل تروفي" الشوط السابع والرئيس، في ثاني سباقات مضمار ميدان العالمي للخيل لعام 2022، الذي جرى ال، ورعت أشواطه التسعة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بإجمالي جوائز بلغت 845 ألف درهم، نافس على ألقابها 112 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وجاء فوز "باث أوف ثندر" في الشوط السابع (مكتبة الصفا) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة فئة "كوندشنس"، بإجمالي جوائز بلغت 120 ألف درهم، عقب قيادة ناجحة من الفارس ريتشارد مولون، تغلب خلالها على 13 من منافسيه، بقطع جواد "غودولفين" مسار الشوط الذي امتد لمسافة 1600 متر عشبي، بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و77، متفوقاً بفارق الطولين وربع الطول عن صاحب المركز الثاني "مغترب" بشعار "شادويل" وإشراف المدرب أروان شادي وقيادة الفارس أنطونيو دي فريز.

وعاودت خيول "غودولفين" بسط حضورها القوي في السباق، بعد أن تألق "سايلنت فيلم" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في الشوط الخامس (حتا) المخصص لفئة "هانديكاب" بجوائز بلغت 95 ألف درهم، بانتزاع الجواد البالغ من العمر أربعة سنوات وفي ظهوره الأول على ميدان، لانتصارٍ صريح بلقب الشوط الذي جرى لمسافة 1400 متر عشبي، وقطع بقيادة فارسه وليام بيوك خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و22 ثانية 97 جزء من الثانية، بفارق "الأنف القصير" عن صاحب المركز الثاني "ماجيكال لاند" بإشراف المدرب مايك دي كوك وقيادة الفارس رولاند وودورث.

وفي باقي النتائج، افتتح الجواد "دوراندال" المملوك لـ "اسطبلات الراشد" وإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشيه، أولى الانتصارات، بالفوز بلقب الشوط الأول (متحف الاتحاد) الذي جرى لمسافة 1200 متر عشبي بجوائز بلغت 82 ألفاً و500 درهم، قبل أن يعاود اسم المدرب بوبات سيمار والفارس تاغ أوشيه للسطوع مجدداً، بحصدهما مع الجوادين "سند ليبيا" بشعار "ناصر عسكر" و"النفود" المملوك لـ "إسطبلات الرشيد" لقبي الشوطين السادس (حي الفهيدي التاريخي)، و(متحف المسكوكات) الذين خصصا ضمن فئة السباقات المشروطة "كوندشنس" وأقيما على المسارات الرملية، وإنما لمسافتي 1600 و2200 متر على التوالي.

وذهب لقب الشوط الثاني (متحف الشندغة) المخصص لخيول "هانديكاب" لمسافة 1200 متر رملي، وجوائز بلغت 87 ألفاً و500 درهم، إلى الجواد "رنان" المملوك لـ "إسطبلات آر أر أر" بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس أنطونيو دي فريزو"، لينتزع "الكامل" بشعار "شادويل" وإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس أنطونيو فريزو لقب الشوط الثالث (متحف الشاعر العقيلي) الذي خصص لخيول "هانديكاب" لمسافة 1400 متر عشبي، بجوائز بلغت 95 ألف درهم.

وواصلت خيول "ناصر عسكر" التي يشرف على تدريبها بوبات سيمار ويقودها الفارس أنطونيو فريزو بسط سطوتها، بعد أن توج الجواد "لاو أوف بيس" بلقب الشوط الرابع (مجلس غرفة أم الشيف) المخصص لخيول فئة "هانديكاب" لمسافة 1600 متر رملي، بجوائز بلغت 87 ألفاً و500 درهم، وليسدل الستار عن الأمسية، بفوز الجواد "ضحوي" بشعار عبد المجيد الكوت، وإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس أنطونيو فريزو بلقب الشوط التاسع (منطقة القوز الإبداعية) الذي جرى لمسافة 1000 متر عشبي وخصص لخيول "هانديكاب" بجوائز بلغت 95 ألف درهم.

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