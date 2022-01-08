الامارات | ديوكوفيتش يشكر مسانديه "حول العالم" من مركز احتجازه (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يشكر مسانديه "حول العالم" من مركز احتجازه (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وجّه نجم كرة المضرب الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، الذي يتواجد في مركز احتجاز حكومي في ملبورن، الشكر إلى كل من سانده "حول العالم" في رسالة على إنستغرام، الجمعة.

وقال ديوكوفيتش الذي كتب رسالته باللغة الصربية "شكرا إلى عائلتي، إلى المقربين، إلى صربيا، وإلى جميع الأشخاص حول العالم الذين قدموا لي المساندة. أشكر الله على الصحة".

وأشار إلى أن هذا الدعم "أستطيع أن أشعر به وأنا أقدره كثيرا".

وكانت أستراليا منعت ديوكوفيتش من دخول أراضيها لدى وصوله، مساء الأربعاء، للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي يحمل لقبها تسع مرات (رقم قياسي) آخرها العام الماضي.

وكانت أستراليا تعتزم ترحيله لعدم امتلاكه التأشيرة اللازمة التي تخوله دخول البلاد، قبل أن تعود السلطات عن قرارها بالترحيل الفوري ليبقى في مركز احتجاز المسافرين بعد طعن قانوني تقدم به اللاعب.

وسيحكم قاضي المحكمة الفيدرالية بهذه القضية بعد جلسة استماع مقررة الإثنين.

ووقف مساندو اللاعب أمام مركز الاحتجاز تعبيرا عن تضامنهم رافعين العلم الصربي.

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