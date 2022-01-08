الامارات | محمد النني ينشر فيديو وهو يرتّل القرآن الكريم خلال معسكر منتخب مصر .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني ينشر فيديو وهو يرتّل القرآن الكريم خلال معسكر منتخب مصر .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر محمد النني لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي ، فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام ، خلال ترتيله بعض الآيات القرآنية ، وذلك خلال معسكر الفراعنة المقام حالياً استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا.

و يستهل منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة نيجيريا علي ملعب «رودمي أدجيا» يوم 11 يناير في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية أمام غينيا بيساو علي ملعب «رودمي أدجيا» يوم 15 يناير في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، علي أن يختتم المنتخب مبارياته بدور المجموعات أمام السودان علي ملعب «أحمد أهيدجو» يوم 19 يناير في تمام الساعة السادسة

مساء بتوقيت القاهرة.

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