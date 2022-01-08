شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة .. مصر تفوز بشرف تنظيم أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 8 يناير 2019، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اختيار مصر لتنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها، وحصلت مصر على 16 صوتًا، مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا، فيما امتنع اتحاد واحد عن التصويت، وبذلك نجحت مصر في استضافة البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات 5 مرات وهو رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية.

وأجمع نجوم الكرة العالمية والعربية، بجانب الصحف في مختلف دول العالم، على نجاح مصر فى تنظيم المونديال الأفريقى، حيث أقيمت المباريات على ملاعب رائعة تنافس الملاعب الأوروبية، على الرغم من أن بعض الملاعب استضافت مباراتين فى نفس اليوم دون أى شكاوى من لاعبي المنتخبات المشاركة فى الحدث القارى بسبب الأرضية.

وأثنى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019، قائلاً: "أهنئ مصر على هذا التنظيم الممتع للمسابقة القارية، حيث قدمت بطولة ممتازة، مصر أبهرت العالم بعدما قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة".

أما أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، فقال: "مصر حققت نجاحًا باهرًا فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، الجميع شاهد العمل الكبير والرائع الذى قامت به اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة الملاعب التى نالت إشادة كبيرة من جانب لاعبى المنتخبات المشاركة".

وسبق لمصر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 5 مرات فى 1959 و1974 و1986 و2006 و2019 وتوجت باللقب فى ثلاث مناسبات وخسرت اللقب فى 1974 و2019.

ونجح منتخب الجزائر فى التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه على نظيره السنغالى، بهدف دون مقابل، على الاراضى المصرية، وحصد المنتخب الجزائري جائزة أفضل فريق وأقوى خط هجوم ودفاع، بعدما سجل 13 هدفا واستقبل هدفين فقط، فيما ودع منتخب الفراعنة البطولة من دور الـ 16 لحساب جنوب افريقيا بالخسارة بهدف دون رد.