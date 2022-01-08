شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخاطب رابطة الأندية لإقامة مباراة الأهلى على استاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولي النادى الإسماعيلى نظرائهم في رابطة الأندية المحترفة لإقامة مباراة الأهلى المقرر لها الاثنين 17 يناير الجارى بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الرابطة على استاد الإسماعيلية بدلا من إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية .

ويرغب مسئولي القلعة الصفراء في إقامة اللقاء على ملعبهم فيما حددت الرابطة إقامة المباراة على استاد برج العرب فى الإسكندرية أسوة بما يحدث فى مسابقة الدورى الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة منح الفائز بكأس الرابطة جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، فيما يحصد الوصيف مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث نصف مليون جنيه، ويحصل صاحب الرابع على ربع مليون جنيه، فيما يحصل كل فريق يشارك فى كأس الرابطة على جائزة قدرها 100 ألف جنيه.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة هو مشاركة فرق مسابقة الدورى الممتاز 18 فريقًا إجباريًّا، وسيتم تقسيمهم على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.