شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الأهلى يخطف الأنظار فى الإنتاج الحربى والمقاصة يحاول ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف مصطفى عبد الرحيم شحاتة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي، أنظار العديد من فرق الدورى الممتاز بعد تألقه اللافت فى دورى الممتاز "ب". ويقدم شحاتة أداءً رائعًا مع الإنتاج الحربي منذ بداية الموسم، حيث ساهم فى 5 أهداف خلال 6 مباريات فقط، سجل 3 أهداف وصنع 2 آخرين.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن هناك أكثر من نادٍ يريد التعاقد مع مصطفى شحاتة خلال الميركاتو الشتوى الجارى، أبرزهم مصر المقاصة.

مصطفى شحاتة من مواليد 2001، وبدأ رحلته مع كرة القدم في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يرحل وينضم لصفوف الإنتاج الحربي.

ويعد شحاته أحد أفراد القوام الأساسي للمنتخب الأولمبي تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب، والذي يستعد لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد فرنسا 2024.