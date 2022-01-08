شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب فى مطار القاهرة استعدادا للسفر للكاميرون للمشاركة بأمم أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا للسفر إلى الكاميرون لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.

وتم استقبال بعثة المنتخب بصالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة، حيث أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للكرة المصرية، صباح اليوم السبت، تنظيم رحلة خاصة رقم MS 3040 من طراز بوينج B737-800 لنقل بعثة المنتخب القومي الأول لكرة القدم إلي الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام بالكاميرون .

وتستمر بطولة الأمم الأفريقية حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا حيث يلعب المنتخب القومى المصرى ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وكان قد قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بعد التأكد من إيجابية مسحتي عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق استدعاء طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي للسفر مع بعثة المنتخب المتجهة إلى الكاميرون للقيام بمهمة تدريب حراس المرمى أثناء البطولة بعد الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، كما قرر الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى الكاميرون، على أن ينضم الحضري وأبو جبل إلى البعثة هناك وقت شفائهما.