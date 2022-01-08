شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى منتخب مصر الـ26 قبل السفر إلى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها جميع أفراد بعثة منتخب مصر قبل السفر إلى الكاميرون اليوم سلبية، ليتأكد سفرهم إلى الكاميرون بعد قليل للمشاركة فى أمم أفريقيا على متن طائرة خاصة.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، 26 لاعبا فى قائمة منتخب مصر، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى: حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، و فى الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، وفى الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد ابو جبل المصاب بكورونا.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات تأتى على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

ويترأس جمال علام بعثة المنتخب الوطنى إلى الكاميرون ومعه اللواء حلمى مشهور لتذليل أى عقبات قد تواجه البعثة فى مشوارها المهم، أضاف رئيس الاتحاد المصرى بأن كل طلبات المنتخب بقيادة كيروش مجابة من قبل الاتحاد لتحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن التواصل سيكون مستمرًا مع كيروش من خلال عضوى مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات لسابق خبراتهما الكبيرة فى الملاعب.