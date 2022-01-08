كيروش يصطحب مروان داوود للكاميرون.. ومحاولات لاستبداله بـ محمد حمدى

القاهرة - سامية سيد - قرر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، اصطحاب مروان داوود ظهير أيسر إنبى إلى الكاميرون بعد إصابة محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز، وتجرى حاليا محاولات لقيده فى القائمة كبديل لمحمد حمدى وفقا للائحة.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

ويترأس جمال علام بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون ومعه اللواء حلمي مشهور لتذليل أي عقبات قد تواجه البعثة في مشوارها المهم ، أضاف رئيس الاتحاد المصري بأن كل طلبات المنتخب بقيادة كيروش مجابة من قبل الاتحاد لتحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن التواصل سيكون مستمرًا مع كيروش من خلال عضوي مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات لسابق خبراتهما الكبيرة في الملاعب.