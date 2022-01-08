اخبار الرياضه

قصة صور.. كأس أمم أفريقيا تصميم إيطالي تطور 3 مرات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كأس أمم أفريقيا تصميم إيطالي تطور 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار محبي كرة القدم في مصر والقارة السمراء، صوب الكاميرون، في التاسع من يناير الجاري، لمتابعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق في نسختها رقم 33 غد الأحد وسط تحديات كبيرة ومنافسة قوية من جميع منتخبات القارة السمراء.

الكأس الأصلية للبطولة الإفريقية مصنوعة من الفضة، وكان عبد العزيز عبد الله سالم هو من صمم الكأس، وكان يشبه في الشكل كأس الاتحاد الإنجليزي، ومصر هي أول دولة رفعت الكأس في نسخة 1957 ودافعت عنها في عام 1959 باسم الجمهورية العربية المتحدة، لكن غانا هي أول منتخب حاز الكأس بشكل دائم بعد فوزها ثلاث مرات باللقب خلال أعوام 1963، 1965 و1978. وكانت إثيوبيا، والسودان، والكونغو، وزائير، والمغرب من الفرق التي رفعت هذا الكأس.

الكأس الثانية عرفت بكأس الوحدة الأفريقية، وتم استخدامها خلال الفترة بين 1980-2000،  وأعطيت من قبل المجلس الأعلى للرياضة في أفريقيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل البطولة عام 1980، وكان قطعة اسطوانية مع الحلقات الأولمبية على خريطة القارة.

والكأس الثالثة للبطولة بدأ استخدامها من 2001 وحتى الآن، ويشبه فنجان مطلي بالذهب ومزيَّن بأشكال كروية، وصُمم وصُنع بإيطاليا.

منتخب مصر
منتخب مصر

2bebcc72d8.jpg

377815076b.jpg

20200906120427427.jpg

d234ede20d.jpg

d0faac8b73.jpg

c77c5b4cc8.jpg

كأس الوحدة الأفريقية
كأس الوحدة الأفريقية

 

كأس الوحدة
كأس الوحدة

 

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا