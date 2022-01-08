قصة صور.. كأس أمم أفريقيا تصميم إيطالي تطور 3 مرات

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار محبي كرة القدم في مصر والقارة السمراء، صوب الكاميرون، في التاسع من يناير الجاري، لمتابعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق في نسختها رقم 33 غد الأحد وسط تحديات كبيرة ومنافسة قوية من جميع منتخبات القارة السمراء.

الكأس الأصلية للبطولة الإفريقية مصنوعة من الفضة، وكان عبد العزيز عبد الله سالم هو من صمم الكأس، وكان يشبه في الشكل كأس الاتحاد الإنجليزي، ومصر هي أول دولة رفعت الكأس في نسخة 1957 ودافعت عنها في عام 1959 باسم الجمهورية العربية المتحدة، لكن غانا هي أول منتخب حاز الكأس بشكل دائم بعد فوزها ثلاث مرات باللقب خلال أعوام 1963، 1965 و1978. وكانت إثيوبيا، والسودان، والكونغو، وزائير، والمغرب من الفرق التي رفعت هذا الكأس.

الكأس الثانية عرفت بكأس الوحدة الأفريقية، وتم استخدامها خلال الفترة بين 1980-2000، وأعطيت من قبل المجلس الأعلى للرياضة في أفريقيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل البطولة عام 1980، وكان قطعة اسطوانية مع الحلقات الأولمبية على خريطة القارة.

والكأس الثالثة للبطولة بدأ استخدامها من 2001 وحتى الآن، ويشبه فنجان مطلي بالذهب ومزيَّن بأشكال كروية، وصُمم وصُنع بإيطاليا.



منتخب مصر



كأس الوحدة الأفريقية



كأس الوحدة