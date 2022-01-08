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تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات السبت الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

سيكون عشاق كرة القدم، على موعد مع العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية المختلفة، اليوم السبت.

ويلعب الثنائي وبرشلونة، أمام فالنسيا وغرناطة على الترتيب، في .

كما تقام مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أبرز مواجهات اليوم في بطولة الدوري الإسباني

3:00.. ليفانتي ومايوركا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

5:15.. ريال سوسيداد وسيلتا فيجو.. القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

7:30.. غرناطة وبرشلونة.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

10:00.. ريال مدريد وفالنسيا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

أبرز مواجهات اليوم في بطولة الدوري الفرنسي

10:00.. لانس ورين.

أبرز مواجهات اليوم في بطولة الدوري الألماني

4:30.. باير ليفركوزن ويونيون برلين.

4:30.. لايبزيج وماينز.

7:30.. أينتراخت فرانكفورت وبروسيا دورتموند.

أبرز مواجهات اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

5:00.. ليستر سيتي وواتفورد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت 7HD

7:30.. وتشيسترفيلد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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