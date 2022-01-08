الامارات | محمد صلاح يقسو على "الونش" في لعبة شعبية مصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقسو على "الونش" في لعبة شعبية مصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نجم منتخب مصر وهداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، على لاعب الزمالك محمد حمدي "الونش" في لعبة "الطاولة"، وذلك رغم ابتعاد اللاعب عن ممارسة هذه الألعاب في بريطانيا ولكنه يجد نفسه ممارساً لها عندما يأتي إلى مصر للمشاركة مع المنتخب المصري في مبارياته، ونجح في الفوز على نجم الزمالك والمنتخب المصري.

ونشر محمد صلاح، فيديو جديد في خاصية الاستوري، بحسابه الرسمي بموقع انستغرام، يظهر فيها وهو فائز على لاعب الزمالك محمد الونش، بلعبة يطلق عليها الـ "31" في لعبة الطاولة المصرية أمام حضور عدد من لاعبي المنتخب داخل مقر إقامة المنتخب المصري استعدادا لخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية، بينما ظهرت ملامح الخسارة على الونش والذي بدوره أعاد إرسال رسالة الأستوري، عبر حسابه الشخصي على نفس الموقع.

وتستعد مصر لخوض البطولة الإفريقية ويتمنى اللاعبين العودة إلى الفوز بالبطولات الإفريقية التي غابت عن خزائن مصر منذ 12 عام عندما توج بها الفراعنة في 3 نسخ متتالية أعوام 2006-2008-2010، ليصل إلى 7 ألقاب وتملك مصر الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولات الإفريقية، ويبدأ المنتخب المصري مبارياته أمام نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في المجموعة التي تضم أيضاً السودان وغينيا بيساو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news